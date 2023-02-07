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Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ

Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ После страшного землетрясения в Турции ряд государств начали отправлять помощь братской стране. Безусловно, первым на помощь пришел Азербайджан. Наряду с помощью государства, граждане, демонстрируя солидарность с братским турецким народом, организуют в со
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 15:39
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ

После страшного землетрясения в Турции ряд государств начали отправлять помощь братской стране. Безусловно, первым на помощь пришел Азербайджан. Наряду с помощью государства, граждане, демонстрируя солидарность с братским турецким народом, организуют в социальных сетях акции в поддержку Турции, а также присоединяются к кампаниям помощи. Сегодня с утра наблюдается поток людей к посольству Турции в Азербайджане. Граждане приносят букеты роз к посольству, чтобы почтить память людей, погибших в результате землетрясения.

Report провел опрос среди граждан, которые пришли к посольству в связи с трагедией в Турции.

Житель столицы Иршад Керимов сказал, что каждый гражданин Азербайджана сегодня вместе с братской страной:

"С Турцией меня связывают неразрывные узы. Мой дед получил там высшее религиозное образование, и у меня, как у ученого, есть связи со многими университетами Турции. В Турции есть очень дорогие мне и нашей семье люди. Да упокоит Аллах души погибших в результате землетрясения, и дарует исцеление раненым. Сегодня я пришел к посольству Турции, чтобы еще раз выразить солидарность с братской страной, сказать, что мы находимся рядом с ними. Азербайджанский народ всегда рядом с нашими братьями”.

Азизага Азизов отметил, что разделяет боль турецкого народа и готов сделать все возможное:

"Из пенсии, которую я получил в этом месяце, часть я отправлю в братскую страну. Правда, это не такая большая сумма, но я хочу поддержать братский народ в трудный день. Мы всегда рядом с Турцией”.

Ильхам Шабиев сказал, что он очень огорчен известием о землетрясении в Турции:

"Да хранит Аллах тюркский мир. Мы, азербайджанцы, всегда рядом с нашими братьями. Я получил номер банковского счета в посольстве. Теперь я иду в банк, чтобы перевести деньги. Надеюсь, что горькие последствия этой катастрофы будут быстро устранены с наименьшими потерями”.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakini: “Təqaüdümün bir hissəsini qardaş ölkəyə göndərəcəyəm...” - PAYTAXTDA SORĞU

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