Жириновский: Сотрудничество Азербайджана, России и Ирана - сплошная выгода для всех сторон

Москва. 20 октября. REPORT.AZ/ Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, России и Ирана приведет к усилению сотрудничества и новым взаимовыгодным сделкам. Об этом в интервью российскому бюро Report заявил лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

"Приветствую любые встречи президентов и рассчитываю, что они приведут к усилению сотрудничества и новым взаимовыгодным сделкам", - заявил В. Жириновский, комментируя планирующуюся в Тегеране 1 ноября встречу президентов Азербайджана, России и Ирана.

По его словам, на фоне отсутствия желания Европы "дружить" с Россией сотрудничество Москвы с южным государствами - "сплошная выгода для всех участников".

"Технологии России, защита со стороны ядерной державы, транспортные возможности России, огромный рынок России в обмен на продукты, которые такие южные страны, как Турция, Иран или Азербайджан, могут поставлять нам почти круглый год – это одни преимущества для всех нас. И эта выгода очевидна всем, поэтому в последние годы наши страны и сотрудничают все больше", - добавил лидер ЛДПР.

Он выразил мнение, что партнерство или даже союз России с южными странами может "умиротворить" Ближний Восток.

Говоря о российско-турецком сотрудничестве, Жириновский указал, что Россия близка Турции и идеологически, и экономически.

"Миллионы наших туристов ежегодно посещают турецкие курорты, мы поставляем Турции новейшее вооружение и в целом поддерживаем политику ее правительства. В свою очередь тысячи турецких рабочих трудятся в России, у нас функционируют многие строительные компании из Турции, на прилавках российских магазинов множество турецких фруктов и овощей", - подчеркнул В. Жириновский.

Он отметил, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Турцией в то время, как Европа "лишь читает Анкаре нотации, учит, как жить, не пуская дальше предбанника Евросоюза".