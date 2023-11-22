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Азербайджанские НПО и пострадавшие от минного террора Армении обратились к президенту ПАСЕ

Азербайджанские НПО и пострадавшие от минного террора Армении обратились к президенту ПАСЕ Пострадавшие от минного террора Армении, члены их семей и представители азербайджанских неправительственных организаций (НПО) обратились к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 11:12
Азербайджанские НПО и пострадавшие от минного террора Армении обратились к президенту ПАСЕ

Пострадавшие от минного террора Армении, члены их семей и представители азербайджанских неправительственных организаций (НПО) обратились к президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу.

Как сообщает Report, обращение на мероприятии, посвященном этой теме, зачитал один из пострадавших от минного террора Рухин Велиев.

"Расцениваем отказ посетившего на днях Баку докладчика ПАСЕ по Азербайджану встретиться с пострадавшими от армянского минного террора, членами их семей и представителями НПО как насмешку над ценностями Совета Европы, неуважение к правам и свободам человека.

Решительно осуждаем тот факт, что называющая себя правозащитным институтом Парламентская Ассамблея Совета Европы превратилась в игрушку в руках некоторых государств и кругов. ПАСЕ должно быть стыдно за умалчивание минной проблемы, являющейся на данный момент самой большой проблемой Азербайджана, и отказ от встречи с пострадавшими от минных инцидентов", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Victims of Armenia's mine terrorism and Azerbaijani NGOs appeal to PACE President
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri və Ermənistanın mina terrorunun qurbanları AŞPA Prezidentinə müraciət edib

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