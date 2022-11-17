Жером Ламбер: Принятая Сенатом Франции резолюция против Азербайджана - позорная

Принятая Сенатом Франции резолюция против Азербайджана - позорная.

Принятая Сенатом Франции резолюция против Азербайджана - позорная.

Как сообщает Report, об этом президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший член Национальной ассамблеи Франции Жером Ламбер написал в адресованном Сенату Франции письме.

В письме говорится, что французским сенаторам должно быть известно о том, что с 1992 года Армения оккупировала часть территорий Азербайджана и упущение этого момента – позор для Сената Франции.

"Президент Эммануэль Макрон кажется более мудрым и информированным, поскольку недавно подтвердил, что Франция признает границы 1991 года, тем самым доказав, что Азербайджан прав с точки зрения международного права. Не путайте агрессора со страной, подвергшейся оккупации", - говорится в письме.

Далее в письме говорится, что ведутся переговоры, которые нужно ценить: "С другой стороны, мы должны отвергать мстительные речи некоторых армянских экстремистов. Они безоговорочно поддержали террористическую организацию ASALA, которая несет ответственность за ряд террористических актов во Франции. Сенаторы со слабой памятью, вероятно, забыли об этом. Забывчивостью и ложью мы не найдем пути к миру. Эта резолюция не войдет в историю".