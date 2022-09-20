Жером Ламбер: Напавшие на посольство Азербайджана - экстремисты

Напавшие на посольство Азербайджана во Франции являются экстремистами.

Напавшие на посольство Азербайджана во Франции являются экстремистами.

Об этом французскому бюро Report заявил президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший депутат Национального собрания этой страны Жером Ламбер.

"Группа армян напала на посольство Азербайджана во Франции, повредила здание посольства и совершила оскорбительные действия. Необходимо, чтобы все виновные понесли должное наказание в рамках закона.

Эти действия были совершены группой фанатиков и экстремистов. Эти люди являются националистами, и служат идеям дискриминации и расизма. В отношении них должны быть приняты необходимые меры, такие фанатичные действия категорически недопустимы", - подчеркнул Ламбер.

По его словам, подобные действия группы проармянско настроенных граждан вредят имиджу самой Армении:

"К сожалению, экстремисты существуют и действуют в разных сферах. Печально, что проармянские экстремисты действуют во Франции и наносят большой ущерб окружающим их людям. Действия этих людей наносят большой удар и по имиджу Армении".