Жерар Либардян: Армения вела себя так, будто не проиграла 44-дневную войну

У президента Азербайджана Ильхама Алиева был ряд вариантов возможных действий после победы войны, в то время как Армения вела себя так, будто не проиграла ее.

У президента Азербайджана Ильхама Алиева был ряд вариантов возможных действий после победы в 44-дневной войне, в то время как Армения вела себя так, как будто не проиграла ее.

Как передает Report, об этом сказал бывший старший советник бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна Жерар Либардян, выступая в армянском исследовательском центре в Массачусетсе.

"У президента Ильхама Алиева был ряд вариантов после того, как он выиграл войну, а мы действовали так, как будто мы не проиграли войну", - сказал он.

"Я думаю, что возможно подписать соглашение с Азербайджаном", - сказал он, отметив, что одной из основных проблем является вмешательство Армении во внутренние дела Азербайджана, что неприемлемо для него.

"Реальность такова, что международное сообщество во главе с Советом Безопасности ООН, в том числе наши друзья Россия, Франция, Иран, Греция и др. всегда говорили, что Карабах не будет независимым, мы не признаем его независимость, он является частью Азербайджана", - сказал он.

Либардян добавил, что т.н. "выборы", проведенные в Карабахе не признал никто, даже ЕС, при том, что Франция является ее частью: " У нас нет роскоши выбирать: "Я хочу это или то". Считаю, что подписать соглашение с Азербайджаном возможно. Президент Азербайджана говорит, что это [Карабах] его внутреннее дело. С этим согласна и международная общественность. Каждый раз, когда мы ставим перед собой нереалистичные цели, мы, как правило, теряем больше".

"То, что он [президент Азербайджана Ильхам Алиев] предлагает сейчас, я думаю, выполнимо", - сказал он.