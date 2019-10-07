Жээнбеков встретился с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым, прибывшим в страну для участия в заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между странами, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию дружественных отношений с Азербайджаном на основе взаимного доверия и уважения.

Подчеркнул, что одним из ключевых моментов дальнейшего развития двусторонних отношений является диверсификация экономического сотрудничества, имеющего значительный нереализованный потенциал.

Жээнбеков отметил важность перехода к разработке и практической реализации совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, горнорудной промышленности, образования, медицины и продвижения туристического потенциала.

Эюбов отметил, что президент Ильхам Алиев ожидает Сооронбая Жээнбекова в Баку для участия в очередном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Он выразил благодарность за возможность проведения в г. Бишкек Третьего заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, напомнив, что последнее заседание проходило пять лет назад в г. Баку.

Ягуб Эюбов особо подчеркнул, что работа межправительственной комиссии была возобновлена благодаря особому отношению президента Сооронбая Жээнбекова к сотрудничеству с Азербайджаном.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана подчеркнул, что во главу развития двусторонних торгово-экономических отношений будут положены братские взаимоотношения между странами.