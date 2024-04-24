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Жапаров вылетел в Азербайджан с госвизитом

Жапаров вылетел в Азербайджан с госвизитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с государственным визитом в Азербайджан. Его сопровождает делегация из 11 министров.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 09:42
Жапаров вылетел в Азербайджан с госвизитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с государственным визитом в Азербайджан. Его сопровождает делегация из 11 министров.

Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

Сообщается, что в рамках визита, который состоится 24-25 апреля, Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется проведение второго заседания межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Алиев и Жапаров примут участие в церемонии закладки капсулы под строительство средней школы в селе Хыдырлы.

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