Жапаров вылетел в Азербайджан с госвизитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с государственным визитом в Азербайджан. Его сопровождает делегация из 11 министров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправился с государственным визитом в Азербайджан. Его сопровождает делегация из 11 министров.

Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

Сообщается, что в рамках визита, который состоится 24-25 апреля, Жапаров проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Также планируется проведение второго заседания межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Алиев и Жапаров примут участие в церемонии закладки капсулы под строительство средней школы в селе Хыдырлы.