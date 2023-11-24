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Жапаров: Страны СПЕКА достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности

Жапаров: Страны СПЕКА достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности Страны СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) за прошедший период достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 14:19
Жапаров: Страны СПЕКА достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности

Страны СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) за прошедший период достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, за годы деятельности СПЕКА также внесла весомый вклад в экономическую стабильность и развитие инфраструктуры в регионе Центральной Азии.

Жапаров заявил, что диверсификации международных транспортных коридоров на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных вопросов для Кыргызстана.

Говоря о реализации целей в вопросе перехода на "зеленую" энергетику, Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан продолжает реализацию конкретных шагов для перехода на возобновляемые источники энергии.

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Версия на английском языке Japarov: SPECA countries achieved significant success in ensuring economic stability
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan dövlət başçısı: “SPECA ölkələri iqtisadi sabitliyin təmin edilməsində mühüm uğurlar əldə ediblər”

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