Жапаров: Страны СПЕКА достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности

Страны СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) за прошедший период достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности.

Страны СПЕКА (Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) за прошедший период достигли значительных успехов в вопросе обеспечения экономической стабильности.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на саммите СПЕКА в Баку.

По его словам, за годы деятельности СПЕКА также внесла весомый вклад в экономическую стабильность и развитие инфраструктуры в регионе Центральной Азии.

Жапаров заявил, что диверсификации международных транспортных коридоров на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных вопросов для Кыргызстана.

Говоря о реализации целей в вопросе перехода на "зеленую" энергетику, Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан продолжает реализацию конкретных шагов для перехода на возобновляемые источники энергии.