Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в неофициальном саммите глав государств ОТГ в Шуше.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.
Президента Кыргызстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.