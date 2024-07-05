Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ

Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в саммите ОТГ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в неофициальном саммите глав государств ОТГ в Шуше.

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан для участия в неофициальном саммите глав государств ОТГ в Шуше. Как сообщает Report, в Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя выстроился почетный караул. Президента Кыргызстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram