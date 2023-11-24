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Жапаров: Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном вышли на беспрецедентный уровень

Жапаров: Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном вышли на беспрецедентный уровень За последние годы межгосударственные отношения между Кыргызстаном и Азербайджана вышли на беспрецедентный уровень.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 13:57
Жапаров: Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном вышли на беспрецедентный уровень

За последние годы межгосударственные отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном вышли на беспрецедентный уровень.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Жапаров напомнил, что в ходе госвизита президента Ильхама Алиева в Кыргызстан в октябре прошлого года был создан Азербайджано-кыргызский фонд развития. Сейчас ведется работа по завершению организационных, правовых и финансовых вопросов.

В данном контексте президент Кыргызстана предложил компетентным органам ускорить запуск деятельности фонда и приступить к реализации проектов, в которых заинтересованы обе стороны.

Сообщается, что в ходе переговоров лидеры двух стран подтвердили взаимное стремление к укреплению и наращиванию стратегического партнерства Кыргызстана и Азербайджана.

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Версия на английском языке Japarov: Relations between Kyrgyzstan and Azerbaijan at an unprecedented level
Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov: “Qırğızıstanla Azərbaycan arasında münasibətlər görünməmiş səviyyəyə çatıb”

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