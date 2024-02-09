Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю убедительной победы, одержанной им на президентских выборах.
Как передает Report, президент Кыргызстана в письме отметил: "Победа на выборах стала наглядным свидетельством признания и поддержки азербайджанским народом Вашего самоотверженного труда и Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета Азербайджанской Республики, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики, фундамент которых был заложен основателем современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым".
Садыр Жапаров подчеркнул, что в Кыргызстане высоко ценят личный вклад президента Ильхама Алиева в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер.
"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами", - отметил С.Жапаров. Он пожелал главе Азербайджанского государства крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо братского народа Азербайджана.