Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю убедительной победы, одержанной им на президентских выборах.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю убедительной победы, одержанной им на президентских выборах.

Как передает Report, президент Кыргызстана в письме отметил: "Победа на выборах стала наглядным свидетельством признания и поддержки азербайджанским народом Вашего самоотверженного труда и Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета Азербайджанской Республики, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики, фундамент которых был заложен основателем современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым".

Садыр Жапаров подчеркнул, что в Кыргызстане высоко ценят личный вклад президента Ильхама Алиева в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами", - отметил С.Жапаров. Он пожелал главе Азербайджанского государства крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо братского народа Азербайджана.