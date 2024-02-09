President
О нас

Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю убедительной победы, одержанной им на президентских выборах.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 21:52
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю убедительной победы, одержанной им на президентских выборах.

Как передает Report, президент Кыргызстана в письме отметил: "Победа на выборах стала наглядным свидетельством признания и поддержки азербайджанским народом Вашего самоотверженного труда и Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета Азербайджанской Республики, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики, фундамент которых был заложен основателем современной азербайджанской государственности Гейдаром Алиевым".

Садыр Жапаров подчеркнул, что в Кыргызстане высоко ценят личный вклад президента Ильхама Алиева в развитие дружественных кыргызско-азербайджанских отношений, которые сегодня носят стратегический характер.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами", - отметил С.Жапаров. Он пожелал главе Азербайджанского государства крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо братского народа Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan lideri: Azərbaycanla hərtərəfli əməkdaşlığın dərinləşməsi üzrə birgə səylərimizi davam etdirməyə hazırıq

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi