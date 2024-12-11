Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу

Кыргызстан в ближайшем будущем выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в страны Европейского Союза.

Кыргызстан в ближайшем будущем выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в страны Европейского Союза.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на открытии аэропорта "Каракол".

Жапаров напомнил, что в 2007 году из-за несоответствия международным стандартам Кыргызстан был лишен права выполнять рейсы в страны Евросоюза. Он заявил, что с исторической точки зрения Кыргызстан никогда не был так близок к выходу из "черного списка" авиационной отрасли Европейского Союза.

"Ранее в этом направлении и не предпринимались серьезные шаги. Однако сейчас наша страна прилагает все усилия, чтобы успешно преодолеть этот важный этап. В начале 2025 года ожидается приезд специалистов Главного управления Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта для проведения аудита в Кыргызстане. Если мы успешно пройдем эту проверку, то наши авиакомпании получат возможность открывать прямые рейсы в страны Европейского Союза", - приводит слова Жапарова его пресс-служба.

По словам Жапарова, для открытия прямых авиарейсов в страны Европы Кыргызстан намерен закупить 2 больших самолета.