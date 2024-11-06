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Жапаров: Кыргызстан продолжит конструктивное сотрудничество со странами ОТГ

Жапаров: Кыргызстан продолжит конструктивное сотрудничество со странами ОТГ Кыргызстан уделяет внимание вопросам изменения климата и ухудшения экологии, чтобы отвечать вызовам, нужно принять единые меры со странами Тюркского мира.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 12:04
Жапаров: Кыргызстан продолжит конструктивное сотрудничество со странами ОТГ

Кыргызстан уделяет внимание вопросам изменения климата и ухудшения экологии, чтобы отвечать вызовам, нужно принять единые меры со странами Тюркского мира.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом заявил президент Садыр Жапаров в ходе ХI саммита Организации тюркских государств, проходящего в "Ынтымак Ордо".

"Кыргызстан продвигает на мировой арене горную повестку. В этом контексте ООН приняла резолюцию, которую продвигал Кыргызстан, была объявлена пятилетка гор. Мы предлагаем ежегодно продлевать обсуждение климатических вопросов. Кыргызстан предлагает институционализировать данные вопросы в ходе климатической конференции в Азербайджане", - выступил он.

Кроме того, сказал Жапаров, Кыргызстан также готов участвовать в вопросах безопасности.

По словам президента Кыргызстана, еще одно направление сотрудничества стран ОТГ - культурно-гуманитарная сфера.

В этой связи Жапаров предложил для сохранения и распространения тюркского наследия создать Библиотеку тюркских народов.

"Кыргызстан продолжит конструктивное сотрудничество со странами ОТГ и готов оказать поддержку договоренностям в период председательства Кыргызстана в организации",- сказал он.

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