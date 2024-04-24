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Жапаров: Азербайджан уверенно строит свое светлое будущее

Жапаров: Азербайджан уверенно строит свое светлое будущее Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее.
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 13:55
Жапаров: Азербайджан уверенно строит свое светлое будущее
Садыр Жапаров

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

"Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа, который под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее и укрепляет государство. Сегодня мы с президентом в рамках второго заседания Межгосударственного совета провели предметные переговоры по приоритетным вопросам. По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества. Переговоры прошли в атмосфере дружбы, открытости, доверия", - сказал он.

Среди подписанных документов Жапаров особо отметил 5-летнюю комплексную программу развития сотрудничества между двумя республиками в качестве базовой дорожной карты взаимодействия в среднесрочной перспективе.

Он также выразил удовлетворение сотрудничеством в культурной и гуманитарной сферах.

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