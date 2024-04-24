Жапаров: Азербайджан уверенно строит свое светлое будущее

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее.
Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.
"Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа, который под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее и укрепляет государство. Сегодня мы с президентом в рамках второго заседания Межгосударственного совета провели предметные переговоры по приоритетным вопросам. По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества. Переговоры прошли в атмосфере дружбы, открытости, доверия", - сказал он.
Среди подписанных документов Жапаров особо отметил 5-летнюю комплексную программу развития сотрудничества между двумя республиками в качестве базовой дорожной карты взаимодействия в среднесрочной перспективе.
Он также выразил удовлетворение сотрудничеством в культурной и гуманитарной сферах.