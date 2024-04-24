Жапаров: Азербайджан уверенно строит свое светлое будущее

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее.

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

"Мы радуемся успехам братского азербайджанского народа, который под руководством президента Ильхама Алиева уверенно строит свое светлое будущее и укрепляет государство. Сегодня мы с президентом в рамках второго заседания Межгосударственного совета провели предметные переговоры по приоритетным вопросам. По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества. Переговоры прошли в атмосфере дружбы, открытости, доверия", - сказал он.

Среди подписанных документов Жапаров особо отметил 5-летнюю комплексную программу развития сотрудничества между двумя республиками в качестве базовой дорожной карты взаимодействия в среднесрочной перспективе.

Он также выразил удовлетворение сотрудничеством в культурной и гуманитарной сферах.