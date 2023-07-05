Жан-Виктор Кастор: Хотим донести миру правду о последствиях колониальной политики Франции

Мы активно принимаем участие на мероприятиях, как министерская встреча Координационного бюро ДН, чтобы донести миру о последствиях колонизации Франции.

Мы активно принимаем участие на таких мероприятиях, как министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения, чтобы донести миру правду о последствиях колониальной политики Франции.

Об этом Report заявил депутат Национального собрания от Французской Гвианы Жан-Виктор Кастор, принимающий участие на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро ДН.

Он отметил, что на протяжении многих лет Франция растрачивает все природные ресурсы Французской Гвианы.

"Мы боремся с Францией, и не смогли до сих пор добиться успеха. Мы пытались обращаться к мировому сообществу, однако Франция должна признать нас. До 1946 года мы были отдельной колонией. Даже Франция сама нас принимала за колонию. После 46-го года Французская Гвиана была объявлена заморским департаментом Франции", - сказал Жан-Виктор Кастор.