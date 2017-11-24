Жан Поль Паломерос: НАТО высоко ценит участие Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане

Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ НАТО высоко ценит участие Азербайджана в международных миротворческих операциях в Афганистане. Об этом Report заявил бывший главнокомандующий НАТО по трансформации, бывший начальник штаба французских ВВС генерал Жан Поль Паломерос.

"Конечно, это очень благоприятное участие, которое НАТО очень ценит. Все страны, вносящие свой вклад в мир в Афганистане, нуждаются в таких национальных усилиях. С другой стороны, азербайджанские миротворцы также приобретают ценный опыт, работая вместе со странами-партнерами, с точки зрения доктрин, стандартов, оборудования", - заявил Паломерос.