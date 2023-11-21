Жан-Мишель Брюн: Франция совершала жестокие преступления в колонизированных ею странах

Франция совершала жестокие преступления в колонизированных ею странах

Франция совершала жестокие преступления в колонизированных ею странах.

Как передает Report, об этом заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованной Бакинской инициативной группой.

"В 1958 году в Алжире женщин вынуждали снимать чадру, якобы это символ свободы. Но истинная свобода в том, чтобы женщины могли сами выбирать, как им одеваться",- сказал он.

По словам Брюна, Азербайджан является прекрасным примером гендерного равенства.

"В Азербайджане женщины работают наравне с мужчинами. Это одно из доказательств гендерного равенства в азербайджанском обществе", - сказал Брюн.