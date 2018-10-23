Жан-Мари Оран: Развитие в Азербайджане виноградарства и виноделия демонстрирует сбалансированный прогресс с нефтегазовым сектором - ФОТО

Париж. 23 октября. REPORT.AZ/ "Развитие в Азербайджане виноградарства и виноделия демонстрирует сбалансированный прогресс между нефтегазовым сектором и другими секторами. В Азербайджане, наряду с развитием городов, прогресс сел и сельского хозяйства осуществляется на равном уровне".

Об этом западноевропейскому бюро Report сказал исполнительный директор Международной организации виноградарства и виноделия Жан-Мари Оран.

Исполнительный директор отметил, что история связей Азербайджана и Международной организации виноградарства и виноделия не уходит вглубь времен. Ваша республика всего пять лет является членом организации. Однако за этот короткий период достигнуто создание сотрудничества на высоком уровне. Жан-Мари Оран подчеркнул, что в нашей стране особенно внимание уделяется развитию сложных зон: "Я наблюдал это, когда посетил Азербайджан для участия в Международном фестивале вина в Гяндже".

Руководитель организации высоко оценил совместную деятельность соответствующих структур в стране для развития виноградарства и виноделия : "В организации презентации азербайджанских вин в нашей организации совместно осуществляют деятельность сотрудники министерства, ассоциации и соответствующего института. В результате такой деятельности в форме взаимного доверия азербайджанские вина имеют высокое качество и многочисленные виды. Нам нужно в сегодняшнем высоком ритме продолжать сотрудничество с Азербайджаном, имеющим долгие исторические традиции виноградарства и виноделия".