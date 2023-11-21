Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна

Поддержка Азербайджаном усилий стран и организаций в борьбе с неоколониализмом очень важна.
Об этом Report заявила представитель "Международного комитета темнокожих народов" Жаклин Десфонтен на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.
"Сегодняшнее мероприятие показало, что Азербайджан заинтересован в борьбе с колониальной политикой Франции, проводимой ею столетиями",- сказала она.
По ее словам, темы, обсуждаемые на мероприятии на данный момент очень актуальны: "Мы живем в 21 веке и проблема деколонизации и прав женщин должны уже быть решены".