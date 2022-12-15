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Заместитель генсека ООН: Модель Asan Xidmət успешна и эффективна

Заместитель генсека ООН: Модель Asan Xidmət успешна и эффективна Модель Asan Xidmət успешна и эффективна, этот опыт может быть применен и в других странах.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 10:57
Заместитель генсека ООН: Модель Asan Xidmət успешна и эффективна

Модель Asan Xidmət успешна и эффективна, этот опыт может быть применен и в других странах.

Как сообщает Report, об этом заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа заявил в ходе видеообращения к участникам проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

"Модель Asan поддерживает доступ к госуслугам. Более 360 услуг собраны на единой платформе, и даже несмотря на расстояния мы можем получать доступ к ним. Подобная модель позволяет улучшать качество предоставляемых госуслуг. Все страны должны работать в данном направлении", - заявил Ли Цзюньхуа, отметив, что данная модель очень успешна и эффективна.

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Версия на английском языке UN under-secretary-general: Azerbaijan’s Asan Service model successful, effective
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibinin müavini: “ASAN xidmət” modeli uğurlu və effektivdir”

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