Заместитель генсека ООН: Модель Asan Xidmət успешна и эффективна

Модель Asan Xidmət успешна и эффективна, этот опыт может быть применен и в других странах.

Модель Asan Xidmət успешна и эффективна, этот опыт может быть применен и в других странах.

Как сообщает Report, об этом заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа заявил в ходе видеообращения к участникам проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

"Модель Asan поддерживает доступ к госуслугам. Более 360 услуг собраны на единой платформе, и даже несмотря на расстояния мы можем получать доступ к ним. Подобная модель позволяет улучшать качество предоставляемых госуслуг. Все страны должны работать в данном направлении", - заявил Ли Цзюньхуа, отметив, что данная модель очень успешна и эффективна.