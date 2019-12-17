Зеленский: Украина поддерживает Южный газовый коридор

"Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ". Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в Twitter находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Украины Владимир Зеленский.

Общие интересы есть также в энергетической отрасли, отмечает В. Зеленский.

"Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого", – указал президент Украины.