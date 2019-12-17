 Наверх

Зеленский: Отношения Азербайджана и Украины проверены временем

​Зеленский: Отношения Азербайджана и Украины проверены временем
© president.gov.ua

"Отношения между Азербайджаном и Украиной проверены временем". 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, об этом Владимир Зеленский заявил по результатам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. 

"Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером", - заявил Зеленский. 

Он отметил, что переговоры украинской и азербайджанской делегаций состоялись в атмосфере взаимной искренности и доверия, и что обе страны поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. 

"Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - подчеркнул президент Украины. 

Владимир Зеленский выразил уверенность, что в будущем азербайджано-украинские отношения будут только укрепляться и выйдут на новый уровень. 

"Наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам - как на региональном, так и на глобальном уровнях. И поэтому я искренне хочу пожелать успехов председательству Азербайджана в ГУАМ - оно будет в 2020 году", - подытожил он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!