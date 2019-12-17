​Зеленский: Отношения Азербайджана и Украины проверены временем

"Отношения между Азербайджаном и Украиной проверены временем".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, об этом Владимир Зеленский заявил по результатам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Наши отношения проверены временем. Мы всегда помогали друг другу в трудные минуты, в очень сложные моменты современной истории. А значит, Азербайджан был, есть и будет для Украины надежным другом, и я уверен, что будет стратегическим партнером", - заявил Зеленский.

Он отметил, что переговоры украинской и азербайджанской делегаций состоялись в атмосфере взаимной искренности и доверия, и что обе страны поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ.

"Мы продолжим совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций", - подчеркнул президент Украины.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что в будущем азербайджано-украинские отношения будут только укрепляться и выйдут на новый уровень.

"Наши государства демонстрируют близкие позиции по многим вопросам - как на региональном, так и на глобальном уровнях. И поэтому я искренне хочу пожелать успехов председательству Азербайджана в ГУАМ - оно будет в 2020 году", - подытожил он.