Зеленский: Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Украина высоко оценивает стратегическое партнерство между нашими государствами, традиционные прочные связи между народами Украины и Азербайджана, а также проявляемую решимость для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Наше государство всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ. Уверен, что каждый азербайджанец поддерживает Ваше решительное лидерство на пути реализации этой цели.

Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться и обогащаться новыми достижениями на благо народов наших государств.

Надеюсь, что в августе 2021 года в рамках торжественного празднования 30-летия независимости Украины у меня будет возможность поприветствовать Вас в Киеве и продолжить наш диалог по всему комплексу вопросов двустороннего партнерства.

Господин президент, желаю Вам успехов в Вашей ответственной высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана - мира и прогресса".