О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зеленский: Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться

Зеленский: Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
28 мая 2021 г. 18:00
Зеленский: Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Украина высоко оценивает стратегическое партнерство между нашими государствами, традиционные прочные связи между народами Украины и Азербайджана, а также проявляемую решимость для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Наше государство всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ. Уверен, что каждый азербайджанец поддерживает Ваше решительное лидерство на пути реализации этой цели.

Верю, что отношения между Украиной и Азербайджаном будут еще больше укрепляться и обогащаться новыми достижениями на благо народов наших государств.

Надеюсь, что в августе 2021 года в рамках торжественного празднования 30-летия независимости Украины у меня будет возможность поприветствовать Вас в Киеве и продолжить наш диалог по всему комплексу вопросов двустороннего партнерства.

Господин президент, желаю Вам успехов в Вашей ответственной высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана - мира и прогресса".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "İnanıram ki, Ukrayna və Azərbaycan arasındakı münasibətlər daha da möhkəmlənəcək"

Другие новости из категории

Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 17:19
Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия
Король Испании: Желаю дружественному азербайджанскому народу мира и спокойствия
28 мая 2021 г. 17:18
Перуанский лидер поздравил президента Азербайджана
Перуанский лидер поздравил президента Азербайджана
28 мая 2021 г. 16:35
Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева
Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева
28 мая 2021 г. 16:03
Сельчук Байрактар: Печаль Азербайджана - наша печаль, радость - наша радость
Сельчук Байрактар: Печаль Азербайджана - наша печаль, радость - наша радость
28 мая 2021 г. 15:15
МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности
МИД Азербайджана: Призываем Армению воздержаться от нагнетания напряженности
28 мая 2021 г. 15:15
Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации 
Чавушоглу: В этом году славный флаг Азербайджана развевается и на землях, освобожденных от оккупации 
28 мая 2021 г. 14:40
Посол ЕС: C Азербайджаном важное стратегическое партнерство в сфере энергетики
Посол ЕС: C Азербайджаном важное стратегическое партнерство в сфере энергетики
28 мая 2021 г. 14:29
Владимир Зеленский: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Владимир Зеленский: Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана
28 мая 2021 г. 13:49
Посол Израиля поздравил Азербайджан
Посол Израиля поздравил Азербайджан
28 мая 2021 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi