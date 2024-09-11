Зеленский сообщил об участии Азербайджана в переговорах по обмену пленными с Россией

20:01

Украина активно работает над обменом крымских татар, взятых в плен или находящихся в заключении в России.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы в Киеве.

По словам Зеленского, работу в этом направлении Украина ведет через таких партнеров, как ОАЭ, Катар, Турция, Азербайджан, так как в этом вопросе у этих мусульманских стран имеется большое влияние.

При этом он отметил, что российская сторона сложно реагирует на запросы по освобождению "наших политических заключенных, в том числе и крымских татар".