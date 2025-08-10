Владимир Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву

О нас

Внешняя политика
10 августа 2025 г. 16:06
Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

В ходе телефонного разговора президент Украины поздравил главу нашего государства с успехами, достигнутыми в связи с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, и подчеркнул, что эта встреча носит исторический характер.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства отметил, что достигнутые между Арменией и Азербайджаном договоренности, в частности, декларация, подписанная между двумя странами при свидетельстве президента США, и другие документы послужат обеспечению прочного мира, стабильности и процветанию в регионе.

В ходе телефонного разговора также были затронуты двусторонние отношения между Азербайджаном и Украиной. В этом контексте было подчеркнуто проведение в прошлом месяце в Баку заседания межправительственной комиссии между двумя странами, в рамках которого состоялись плодотворные обсуждения по вопросам развития торгово-экономических связей.

В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski İlham Əliyevə zəng edib

