О нас

Зеленский позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Зеленский позвонил президенту Ильхаму Алиеву 4 октября президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 19:15
Зеленский позвонил президенту Ильхаму Алиеву

4 октября президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Владимир Зеленский выразил признательность за значительную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, в частности, поддержку энергетического сектора в зимних условиях.

В ходе телефонного разговора вновь была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности государств, состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, существующих угрозах и форматах будущего сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Volodymyr Zelenskyy makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi