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Зеленский поздравил президента Азербайджана

Зеленский поздравил президента Азербайджана Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 19:55
Зеленский поздравил президента Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени украинского народа и от меня лично примите самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости.

Отношения между нашими странами имеют глубокие исторические корни и основаны на взаимном доверии, уважении, плодотворном сотрудничестве. Уверен, что совместными усилиями мы сможем в максимальной степени реализовать имеющийся потенциал стратегического партнерства между Киевом и Баку во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, 100-летие которого отмечается в нынешнем году, говорил, что нет сложнее пути, ведущего к независимости. Вместе с тем, несмотря на все трудности, наши страны уверенно идут вперед по этому пути. В это сложное для нашего государства и всего цивилизованного мира время, когда продолжается война России против Украины, хотелось бы выразить признательность за последовательную позицию Азербайджана по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашей страны в пределах международно признанных границ. Хочу также еще раз подтвердить неизменную позицию Украины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Пользуясь возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений на пути развития сильного и процветающего Азербайджана, а азербайджанскому народу - мира, благополучия и благосостояния".

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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