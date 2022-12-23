Зеленский поздравил Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
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"Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
Господин Президент, под Вашим руководством Азербайджанская Республика, укрепив свои позиции как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене, добилась значительных успехов. Уверен, что это будет продолжаться и дальше.
Высоко оцениваю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь, оказанную украинскому народу в условиях войны с Россией. Мы надеемся на расширение такой поддержки.
Уверен, что совместными усилиями мы можем в максимальной степени реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений и еще более упрочить украинско-азербайджанское сотрудничество во имя безопасности и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе.
Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений на пути дальнейшего развития Вашего сильного и благополучного государства".