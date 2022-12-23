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Зеленский поздравил Ильхама Алиева

Зеленский поздравил Ильхама Алиева Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 21:19
Зеленский поздравил Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Господин Президент, под Вашим руководством Азербайджанская Республика, укрепив свои позиции как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене, добилась значительных успехов. Уверен, что это будет продолжаться и дальше.

Высоко оцениваю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь, оказанную украинскому народу в условиях войны с Россией. Мы надеемся на расширение такой поддержки.

Уверен, что совместными усилиями мы можем в максимальной степени реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений и еще более упрочить украинско-азербайджанское сотрудничество во имя безопасности и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений на пути дальнейшего развития Вашего сильного и благополучного государства".

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Версия на английском языке Volodymyr Zelenskyy congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski İlham Əliyevi təbrik edib

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