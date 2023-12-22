Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, отправленную Украине

Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, отправленную Азербайджаном Украине.
Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
"Я благодарен Азербайджану и лично Вам за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, за помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией. Я высоко ценю установившиеся между нашими государствами отношения дружбы, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран", - говорится в письме президента Украины.