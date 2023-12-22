Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, отправленную Украине

Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, отправленную Азербайджаном Украине.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, отправленную Азербайджаном Украине.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Я благодарен Азербайджану и лично Вам за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, за помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией. Я высоко ценю установившиеся между нашими государствами отношения дружбы, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран", - говорится в письме президента Украины.