Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь украинской энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Азербайджана за предоставленную помощь в сфере энергетики в преддверии зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Азербайджана за предоставленную помощь в сфере энергетики в преддверии зимы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина"

"Хочу сегодня поблагодарить Азербайждан. Перед зимой, как мы и договаривались с президентом Ильхамом Алиевым, есть соответствующая помощь нашей энергетике. Мы понимаем, что этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем прошлой. Мы готовимся. И поддержка Украины, наших людей, нашей энергетики является критически важной", — заявил он в вечернем видеообращении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в рамках гуманитарной помощи планирует передать Украине до конца текущего года оборудование для восстановления распределительных сетей.