О нас

Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь украинской энергетике

Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь украинской энергетике Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Азербайджана за предоставленную помощь в сфере энергетики в преддверии зимы.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 21:32
Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь украинской энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Азербайджана за предоставленную помощь в сфере энергетики в преддверии зимы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина"

"Хочу сегодня поблагодарить Азербайждан. Перед зимой, как мы и договаривались с президентом Ильхамом Алиевым, есть соответствующая помощь нашей энергетике. Мы понимаем, что этой зимой сложности могут быть не меньшими, чем прошлой. Мы готовимся. И поддержка Украины, наших людей, нашей энергетики является критически важной", — заявил он в вечернем видеообращении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в рамках гуманитарной помощи планирует передать Украине до конца текущего года оборудование для восстановления распределительных сетей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Azərbaycana təşəkkür edib

Экслюзивные новости

Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi