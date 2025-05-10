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Зеки Левент Гюмрюкчю: Турция всегда поддерживает миролюбивую позицию Азербайджана

Зеки Левент Гюмрюкчю: Турция всегда поддерживает миролюбивую позицию Азербайджана 15:00
Внешняя политика
10 мая 2025 г. 15:41
Зеки Левент Гюмрюкчю: Турция всегда поддерживает миролюбивую позицию Азербайджана

Азербайджан выступает за стабильность в регионе, и Турция, как союзник, всегда поддерживает эту позицию Баку.

Об этом турецкому бюро Report заявил замминистра иностранных дел Турции Зеки Левент Гюмрюкчю.

Он отметил, что Азербайджан активно работает над тем, чтобы в ближайшее время обеспечить стабильность в регионе.

"Позиция, которую демонстрирует Азербайджан, ясна и очевидна - постоянный мир. Самым важным условием для его формирования является отказ Армении от необоснованных претензий, которые продолжаются многие годы, и параллельно - ликвидация Минской группы ОБСЕ. Требования Азербайджана законны", - сказал Гюмрюкчю.

Замминистра полагает, что Армения использует различные причины с целью затянуть подписание мирного договора с Азербайджаном.

"Я верю, что, несмотря на такие препятствия, мирный договор будет подписан в ближайшее время," - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Zeki Levent Gümrükçü: Türkiyə Azərbaycanın sülhsevər mövqeyini hər zaman dəstəkləyir

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