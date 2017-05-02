Зейнаб Ханларова: По мере того, как Совет Европы будет видеть силу тюрков, он будет прибегать к подобным предвзятым действиям

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Я всю жизнь говорила, что принадлежу к тюркам и всегда затрагивала этот вопрос на своих концертах. По мере того, как Совет Европы будет видеть силу тюрков, он будет прибегать к подобным предвзятым действиям. Предлагаю выразить протест от имени парламента. Так как, то, что предпринимается в отношении Турции сегодня, завтра будет предпринято против Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказала депутат Зейнаб Ханларова.

По ее словам, из-за предвзятой позиции, в ПАСЕ следует направить письмо с протестом: "Мы не можем отделять себя от Турции".