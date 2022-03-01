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Здание консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова

Здание консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела центра украинского города Харькова.
Внешняя политика
1 марта 2022 г. 12:09
Здание консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова

Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела центра украинского города Харькова.

Об этом Report сообщили в Почетном консульстве Азербайджана в Харькове (Украина).

"В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в штатном режиме и в ближайшие часы эвакуируем очередную группу наших соотечественников. Призываем наших соотечественников проявлять терпение и оставаться на местах. Подробная информация об эвакуации будет предоставлена в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что подвергшийся ракетному обстрелу район находится рядом со зданием почетного консульства.

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Версия на английском языке Azerbaijani consulate building safe in Kharkiv rocket attack
Версия на азербайджанском языке Xarkovun raket atəşinə tutulması zamanı Azərbaycan konsulluğunun binasına ziyan dəyməyib

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