Здание консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела Харькова

Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела центра украинского города Харькова.

Здание Почетного консульства Азербайджана не пострадало в результате ракетного обстрела центра украинского города Харькова.

Об этом Report сообщили в Почетном консульстве Азербайджана в Харькове (Украина).

"В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в штатном режиме и в ближайшие часы эвакуируем очередную группу наших соотечественников. Призываем наших соотечественников проявлять терпение и оставаться на местах. Подробная информация об эвакуации будет предоставлена в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что подвергшийся ракетному обстрелу район находится рядом со зданием почетного консульства.