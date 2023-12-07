Заявления президента Ильхама Алиева на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в центре внимания мировых СМИ

Заявления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном совместно Университетом AДA и Центром анализа международных отношений, находятся в це

Заявления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на форуме "Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном совместно Университетом AДA и Центром анализа международных отношений, находятся в центре внимания мировых СМИ.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, средства массовой информации арабских стран уделили большое внимание высказываниям главы нашего государства.

Арабские интернет-издания "Ахбар Аль Йом" и "Альбаатмедиа", Qpress8, информационные агентства SANA и NNA, а также ряд других сайтов широко освещали заявления президента Ильхама Алиева, прозвучавшие на форуме с участием более 60 иностранных представителей знаменитых мозговых и исследовательских центров.

В публикациях приводятся слова президента Азербайджана о том, что основной причиной 44-дневной Карабахской войны и проведенных примерно спустя три года локальных антитеррористических мероприятий является многолетняя неконструктивная позиция Армении в переговорном процессе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан своими силами выполнил положения резолюций ООН и других международных документов, игнорировавшихся Иреваном.

Комментируя высказывания президента Азербайджана о возможностях достижения мира с Арменией, арабские СМИ отмечают, что Ильхам Алиев сказал, что в свое время надеялся на возможность налаживания контактов с представителями карабахских армян. Он добавил, что однако этому воспрепятствовал узурпировавшую там власть самопровозглашенный режим.

Приводя слова главы Азербайджанского государства, арабские СМИ отмечают, что главным фактором достижения прочного мира с Арменией является выполнение Иреваном своих обязательств.

В материале под заголовком "Алиев заявил: принципы мирного соглашения составлены и направлены Армении", опубликованном на сайте Star, изложены взгляды главы государства на вооружение Армении Францией и Индией. В статье приводится цитата из выступления президента Ильхама Алиева: "Армения создает далекие от реальности иллюзии, что, используя эти вооружения, она сможет заново оккупировать Карабах. Я еще не говорю о качестве этих вооружений. Даже если это самое современное оружие, это невозможно. Потому что исход войны решается благодаря людям и их решимости. Во время Второй Карабахской войны Армения заявляла, что во время войны у них было 12 тысяч дезертиров".

В статье также были доведены до внимания читателей мнения, связанные с причинами, по которым президент Ильхам Алиев не поехал на встречу в Гранаду, а также относительно строительства дороги через территорию Ирана для доступа в Турцию через Нахчыван, а также присутствием в Европарламенте популистов.

В статье под названием "Армения теперь кажется более готовой принять их", опубликованной на сайте Son dakika.com, где приведены цитаты из выступления главы нашего государства, было уделено достаточно места мнениям президента Азербайджана относительно пяти принципов, предложенных нашей страной Армении. В статье отмечено: "... Таким образом, мы объявили о знаменитых пяти принципах, которые Армения сейчас, кажется, более готова принять. Если бы они их приняли в основном три года назад, не было бы необходимости в проведении антитеррористических мероприятий".

В статье также опубликованы слова президента Азербайджана "... Мы установили мир путём войны. Думаю, что это должно оцениваться в более широком контексте, чем просто локальная ситуация на Кавказе. Как добиться мира военным путем? … мы доказали, что военное решение конфликта существует. Итак, конфликт исчерпан".

Касаясь мирного соглашения, глава нашего государства отметил, что сейчас мы близки к нему, потому что один из вопросов, вызвавших недовольство, когда мы начинали процесс, был связан с попытками армянской стороны сослаться на так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику" в мирном соглашении, но мы, конечно, не могли принять это. Они хотели включить этот вопрос в соглашение, используя разные формулировки, но в итоге они оказывались практически одинаковыми. Наш подход заключается в том, что мы не можем принять это, и соглашение между двумя странами должно быть полностью обоюдным.

Эти слова главы нашего государства отмечены в информации, опубликованной на сайте Akdeniz gerçek.

Мнения, высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе выступления на форуме, также широко освещались на страницах популярных средств массовой информации Сербии.

В статьях, опубликованных в информационных агентствах и на новостных порталах, таких как RTV, Tanjug, NSPM, "Новости", "Политика", "Правда", "Вести", PRVA, b92, "Интермагазин" этой страны отмечено, что в своем выступлении президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза.

Ссылаясь на выступление президента Азербайджана, отмечается, что это очень прагматичный подход, потому что они никогда не примут Азербайджан. Причина этого ясна.

Президент Ильхам Алиев отметил, что внешнеполитическая концепция Азербайджана не ставит целью стать членом ЕС по очень прагматичным причинам, потому что они нас никогда не примут. "…если вас не впускают, зачем вам стучаться в дверь? ... Мы нашли способ построить отношения".

В статьях также говорится, что Европейский Союз является основным торговым партнером Азербайджана, наша страна приняла заявления о стратегическом партнерстве с девятью членами ЕС и 50 процентов внешней торговли приходится на ЕС.

Грузинские медиа продолжили распространять новости, содержащие цитаты из выступления президента Ильхама Алиева на форуме.

Порталы apsny.ge, interpressnews.ge, ambebi.ge, realnews.ge, kavkasia.net, adjaratv.ge, 1tv.ge, maestro.ge, rustavi2.ge и другие телеканалы широко освещали взгляды президента Ильхама Алиева об азербайджано-грузинских отношениях.

В материалах приведены цитаты главы государства: "Что касается желания Грузии вступить в ЕС, могу сказать, что мы это понимаем и желаем Грузии успехов".

В материалах большое внимание было уделено высказываниям президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан и Грузия могут быть представлены в Европе как единая команда.

Также распространены следующие высказывания главы государства: "Грузия и Азербайджан являются близкими партнерами. И, конечно, наше партнёрство гораздо шире, чем просто энергетическое сотрудничество. Однако это сотрудничество позволило нам представить себя в Европе как консолидированную команду стратегического значения". Кроме того, в материалах отражено мнение президента Азербайджана о шансе для начала консультаций по региональной интеграции на Южном Кавказе.

В целом за день в грузинских медиа было опубликовано более 20 материалов и репортажей, в которых цитировалось выступление президента Азербайджана на форуме.

Форум "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", мысли президента Ильхама Алиева, прозвучавшие на мероприятии, также оказались в центре внимания украинской прессы.

В статьях, опубликованных на новостных порталах страны "Страна.ua", "Антикор" и "Позиция", изложены взгляды президента Ильхама Алиева об обеспечении связи между западными регионами Азербайджана и Нахчываном.

В статьях было уделено внимание высказываниям главы государства: "Я многократно спрашивал у премьер-министра Армении, почему они не выполняют свои обязательства? В соответствии с девятым пунктом (заявление от 10 ноября 2020 года - ред.), должна быть установлена связь между западной частью Азербайджана и Нахчываном. Там также указано, кто будет осуществлять контроль, и Пашинян лично подписал это. Теперь это уже невозможно. Нет ни этого маршрута, ни участия России. То есть на практике это как бы утратило свою юридическую силу. Потому что обязательства есть, но они их не выполняют".

В статьях также были отражены взгляды президента Ильхама Алиева о мирном договоре. "Я думаю, что когда мы говорим о мирном соглашении, мы не должны думать только о его формальной стороне. Что нам на самом деле нужно, то есть что нужно Азербайджану? Нам нужна решительная, подтвержденная гарантия того, что в Армении не будет попыток реваншизма. Зачем нам это надо? Потому что мы знаем, что происходит в Армении, а также знаем, что у Армении очень плохие советники в некоторых европейских столицах", - сказал глава государства.