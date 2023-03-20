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Заявления Арарата Мирзояна показывают безликость и лицемерие политического руководства Армении - МНЕНИЕ

Заявления Арарата Мирзояна показывают безликость и лицемерие политического руководства Армении - МНЕНИЕ Заявления Арарата Мирзояна показывают безликость и лицемерие политического руководства Армении - мнение ”Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, обвинивший Азербайджан в нарушении пунктов трехстороннего соглашения, еще раз показал, насколько без
Внешняя политика
20 марта 2023 г. 18:07
Заявления Арарата Мирзояна показывают безликость и лицемерие политического руководства Армении - МНЕНИЕ

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, обвинивший Азербайджан в нарушении пунктов трехстороннего соглашения, еще раз показал, насколько безликим и лицемерным является политическое руководство этой страны".

Об этом сообщил Report председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По его словам, официальный Ереван не только выступает против соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией на разных платформах, но и часто нарушает режим прекращения огня на границе, совершает провокации:

"По прямому указанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна мы наблюдаем, что армия этой страны регулярно обстреливает позиции азербайджанской армии во всех направлениях границы. Если это делает страна, не имеющая военных перспектив, то она делает это с другой целью. Создается впечатление, что после прибытия в регион миссии Евросоюза армяне успокоились и вовлекли азербайджанскую армию в провокации с определенными кругами Запада, пытаясь таким образом делать заявления против нашей страны и принимать решения. Если есть такая договоренность между Западом и Пашиняном, они должны понимать, что согласно международному праву азербайджанская армия может проводить любые операции внутри Армении для защиты безопасности государственных границ".

"Пашинян не должен думать, что западной спецмиссия в Зангезуре сдержит азербайджанскую армию. Ответственность за принятие всех адекватных мер против провокационных действий армянской стороны лежит на политическом руководстве Армении. На фоне всего этого заявления главы МИД Армении Арарата Мирзояна, его заявление о том, что дорога через Лачын закрыта, и высказанные им мнения относительно подготовки азербайджанцами этнических чисток - не что иное, как бред", - отметил З.Мамедов.

По словам эксперта, Армения обеспокоена тем, что не может переправить военную технику в Ханкенди и прилегающие районы по Лачынской дороге:

"Тем не менее, для таких провокационных шагов используется альтернативный способ, которым Азербайджан довел до сведения мировой общественности фото-видео факты, связанные с данным вопросом".

З.Мамедов подчеркнул, что Арарат Мирзоян и другие армянские политики не должны забывать, что Армения является побежденной стороной:

"На плечи проигравшей стороны должно ложиться более тяжелое бремя. Если Азербайджан в течении двух лет проявляет терпение, это не значит, что так будет всегда. Лучше, чтобы Армения извлекла уроки из своего тяжелого поражения в 44-дневной войне".

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Версия на азербайджанском языке "Ararat Mirzoyanın iddiaları Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin simasız və ikiüzlü olduğunu göstərir" - RƏY

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