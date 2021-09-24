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Тейс: В ходе выступления на сессии ГА ООН президент Азербайджана затронул важные темы

Тейс: В ходе выступления на сессии ГА ООН президент Азербайджана затронул важные темы "Славная победа во второй Карабахской войне делает Азербайджан одной из немногих стран, глубоко приверженных ООН, и настоящим защитником прав человека"
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 13:57
Тейс: В ходе выступления на сессии ГА ООН президент Азербайджана затронул важные темы
Питер Тейс

"Славная победа во второй Карабахской войне делает Азербайджан одной из немногих стран, глубоко приверженных ООН, и настоящим защитником прав человека".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

“В ходе своего выступления глава государства затронул очень важные темы, чрезвычайно активно выступив за реформы в Организации Объединенных Наций”, - сказал П. Тейс.

По его словам, президент Алиев был очень точен и подробно остановился на геополитике многосторонних платформ сотрудничества.

“Выступление президента Ильхама Алиева было блестящим и воплотило в себе черты лидерства, отваги и решимости”, - заключил он.

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