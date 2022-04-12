Заявление Молодежной сети Движения неприсоединения распространено в ООН в качестве документа

Письменное заявление Молодежной сети Движения неприсоединения было распространено в рамках 49-й сессии Совета ООН по правам человека, прошедшего с 28 февраля по 1 апреля 2022 года.

Письменное заявление Молодежной сети Движения неприсоединения было распространено в рамках 49-й сессии Совета ООН по правам человека, прошедшего с 28 февраля по 1 апреля 2022 года.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В заявлении высоко оценивается важная роль, которую Совет по правам человека играет в области поощрения и защиты прав человека, подчеркивается важность выполнения всеми государствами-членами ООН своих обязательств в области защиты прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Также осуждаются все формы проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и подчеркивается важность усилий со стороны всех стран по содействию диалогу между цивилизациями, культурами и религиями, выражается обеспокоенность по поводу грубых нарушений прав человека и основных свобод в результате актов терроризма и насильственного экстремизма, осуждаются все формы и проявления таких актов.