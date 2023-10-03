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Заявление МИД Турции по случаю годовщины подписания Нахчыванской декларации: Наша цель - служить миру и стабильности

Заявление МИД Турции по случаю годовщины подписания Нахчыванской декларации: Наша цель - служить миру и стабильности Поздравляем с Днем сотрудничества тюркских государств - 14-й годовщиной подписания Нахчыванской декларации, заложившей основы создания Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 10:02
Заявление МИД Турции по случаю годовщины подписания Нахчыванской декларации: Наша цель - служить миру и стабильности

Поздравляем с Днем сотрудничества тюркских государств - 14-й годовщиной подписания Нахчыванской декларации, заложившей основы создания Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечено, что благодаря сильной воле и совместным усилиям тюркоязычных стран, запущенный в 1992 году процесс завершился созданием сильной организации.

Организация тюркских государств стремится развивать и углублять сотрудничество между странами-членами, служить миру и стабильности.

Было подчеркнуто, что Турция продолжит работу по развитию сотрудничества между тюркскими государствами.

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Версия на английском языке Turkish MFA releases statement on anniversary of Nakhchivan agreement
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN-dən Naxçıvan Bəyannaməsinin ildönümünə dair bəyanat: "Məqsədimiz sülh və sabitliyə xidmət etməkdir"

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