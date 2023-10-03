Заявление МИД Турции по случаю годовщины подписания Нахчыванской декларации: Наша цель - служить миру и стабильности

Поздравляем с Днем сотрудничества тюркских государств - 14-й годовщиной подписания Нахчыванской декларации, заложившей основы создания Организации тюркских государств (ОТГ).

Поздравляем с Днем сотрудничества тюркских государств - 14-й годовщиной подписания Нахчыванской декларации, заложившей основы создания Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечено, что благодаря сильной воле и совместным усилиям тюркоязычных стран, запущенный в 1992 году процесс завершился созданием сильной организации.

Организация тюркских государств стремится развивать и углублять сотрудничество между странами-членами, служить миру и стабильности.

Было подчеркнуто, что Турция продолжит работу по развитию сотрудничества между тюркскими государствами.