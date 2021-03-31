Заявление МИД Азербайджана в связи с геноцидом 31 марта 1918 года

31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"31 марта - День геноцида азербайджанцев, когда чтится память жертв кровавой резни, совершенной в 1918 году армянами против азербайджанцев.

103 года назад в марте-апреле 1918 года действующие под мандатом Бакинского совета большевистско-дашнакские вооруженные отряды с особой жестокостью совершили в Баку, а также других городах и уездах Бакинской губернии массовую резню, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за этнической и религиозной принадлежности. Мы чтим память жертв этих событий и считаем важным сохранить эту память, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Чрезвычайный комиссар Кавказа, этнический армянин Степан Шаумян признавал, что в истреблении азербайджанцев участвовали 6000 вооруженных солдат Бакинского совета и 4000 – партии "Дашнакцутюн".

Геноцид, совершенный против азербайджанцев, наряду с Баку, охватил Шамахы, Губу, Иреван, Зангезур, Карабах, Нахчыван и Карс. За первые пять месяцев 1918 года только в Губе с особой жестокостью были убиты более 16000 человек, уничтожены 167 сел. Массовое захоронение, обнаруженное в 2007 году на территории Губинского района, наглядное доказательство нечеловеческих деяний, совершенных армянами.

Мартовские убийства 1918 года были заранее подготовлены и безжалостно осуществлены радикальными армянскими шовинистами в рамках политики расовой дискриминации и этнической чистки против азербайджанцев.

Правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) создало в 1918 году Чрезвычайную следственную комиссию для расследования тяжких преступлений, совершенных армянами, предприняло ряд шагов, чтобы народ не забывал правды, и она была донесена до мировой общественности.

Чрезвычайная следственная комиссия, состоявшая из самых лучших юристов того времени различных национальностей, включая русских, евреев, поляков, грузин и даже армян, на основании доказательств возбудила уголовные дела в отношении 194 человек, обвиняемых в совершении различных преступлений против мирного населения. За совершенные преступления в Баку были задержаны 24, в Шамахы - около 100 человек.

Однако после падения АДР этот процесс был приостановлен, расследование произошедшего и дача ему соответствующей политической и правовой оценки были пресечены. Только спустя 80 лет, 26 марта 1998 года, в указе "О геноциде азербайджанцев", подписанном президентом Азербайджана, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, была дана адекватная политическая оценка тем ужасающим действиям, и 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев.

Почитание Дня геноцида азербайджанцев играет важную роль в информировании мировой общественности о резне и этнической чистке, совершенных в прошлом и в настоящем против азербайджанцев.

Несмотря на то, что с тех пор прошло более века, Армения, почти 30 лет удерживавшая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана под военной оккупацией, продолжила политику совершения преступлений против азербайджанцев на этнической почве. Во время почти 30-летней оккупации в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана в отношении сотен тысяч азербайджанцев была проведена этническая чистка.

Армения совершила акты геноцида, включая Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года, многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Во время военных операций, начатых 27 сентября 2020 года в ответ на очередную военную провокацию вооруженных сил Армении против Азербайджана, мирные жители Гянджи, Барды, Тертера и других городов Азербайджана были целенаправленно превращены в мишени ракетных обстрелов.

Таким образом, Армения вернула воспоминания о мартовской резне столетней давности.

Почитая память невинных жертв мартовской резни, решительно осуждаем целенаправленную и продолжающуюся политику Армении, опирающуюся на геноцид против азербайджанского народа, преступление против человечности, расовую дискриминацию и этническую чистку, и еще раз подчеркиваем важность прекращения безнаказанности Армении для пресечения нечеловеческих преступлений такого рода. Призываем Армению выполнять свои международные обязательства. Азербайджан, в свою очередь, примет все необходимые правовые меры для обеспечения мира и прекращения безнаказанности.