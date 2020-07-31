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Заявление МИД Азербайджана по случаю 45-летия Хельсинкского итогового акта

Заявление МИД Азербайджана по случаю 45-летия Хельсинкского итогового акта Азербайджан придает особое значение принципам и обязательствам ОБСЕ и, в частности, Хельсинкскому итоговому акту
Внешняя политика
31 июля 2020 г. 10:36
Заявление МИД Азербайджана по случаю 45-летия Хельсинкского итогового акта

МИД Азербайджана распространило заявление в связи с 45-й годовщиной подписания Хельсинкского итогового акта.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"1 августа исполняется 45-я годовщина подписания Хельсинкского итогового акта. Спустя 45 лет акт и закрепленные там 10 принципов управления межгосударственными отношениями остаются основой европейского порядка. Они никоим образом не могут быть предметом обсуждения, рассмотрения или толкования.

Десять принципов, регулирующих отношения государств друг к другу и их гражданам, сыграли незаменимую роль в снижении напряженности и заложили основу для сотрудничества и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ, где все государства должны уважать суверенитет друг друга, особенно право каждого государства на правовое равенство, территориальную целостность, свободу и политическую независимость.

Заключительный акт определяет неиспользование угрозы или силы в отношении территориальной целостности и международно признанных границ как основу межгосударственных отношений.

Актом запрещается захват территорий государств в нарушение норм международного права. Согласно Хельсинкскому заключительному акту, никакая оккупация и захват территорий не являются законными.

Десять принципов Хельсинкского заключительного акта дополняют друг друга, и они должны применяться полностью, равноправно и безоговорочно.

Неправильное толкование или селективное применение базовых принципов Хельсинкского итогового акта, особенно в контексте урегулирования конфликта, препятствует урегулированию конфликта и приводит к нарушению доверия к пространству ОБСЕ. В этом контексте устранение любых проявлений двойных стандартов в применении основополагающих принципов более важно, чем когда-либо. Все конфликты, регулируемые государствами ОБСЕ, должны решаться без исключения на основе норм и принципов международного права, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте, на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности пострадавших государств в рамках международно признанных границ.

С первых дней восстановления независимости Азербайджан столкнулся с прямой угрозой суверенитету и территориальной целостности и поэтому придает особое значение принципам и обязательствам ОБСЕ и, в частности, Хельсинкскому итоговому акту. Этот акт, наряду с принятыми в 1993 году четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН (822, 853, 874 и 884) является основой для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанская Республика торжественно отмечает 45-ю годовщину подписания Хельсинкского итогового акта и продолжает опираться на акт в своих усилиях по восстановлению территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. Азербайджан опирается на поддержку и солидарность государств-участников ОБСЕ в защите этих фундаментальных принципов Хельсинкского итогового акта".

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Версия на английском языке ФотоForeign Ministry issues a statement on 45th anniversary of signing of Helsinki Final Act
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN bəyanat yayıb 

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