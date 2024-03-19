О нас

Заявление Азербайджана оглашено на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

Заявление Азербайджана оглашено на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО В рамках 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО были оглашены заявления стран-участниц.
Внешняя политика
19 марта 2024 г. 19:16
Заявление Азербайджана оглашено на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

В рамках 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО были оглашены заявления стран-членов организации.

Как сообщает французское бюро Report, заявление Азербайджана зачитал постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

В тексте говорится, что Азербайджан придает большое значение гендерному равенству, а также направлениям приоритет "Африка" и малые островные развивающиеся государства.

Был отмечен вклад Азербайджана в сохранение культурного наследия в странах Африки, а также успешные проекты, реализованные на этом континенте.

В ходе сессии было обращено особое внимание на то, что наша страна поддерживает программы межконфессионального диалога и "Шелковый путь" ЮНЕСКО, а также проекты по борьбе с расовой дискриминацией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоElman Abdullayev presents Azerbaijan’s statement at UNESCO session
Версия на азербайджанском языке ФотоUNESCO İcraiyyə Şurasının sessiyasında Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

Экслюзивные новости

Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi