Заявление Азербайджана оглашено на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

В рамках 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО были оглашены заявления стран-участниц.

В рамках 219-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО были оглашены заявления стран-членов организации.

Как сообщает французское бюро Report, заявление Азербайджана зачитал постоянный представитель страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

В тексте говорится, что Азербайджан придает большое значение гендерному равенству, а также направлениям приоритет "Африка" и малые островные развивающиеся государства.

Был отмечен вклад Азербайджана в сохранение культурного наследия в странах Африки, а также успешные проекты, реализованные на этом континенте.

В ходе сессии было обращено особое внимание на то, что наша страна поддерживает программы межконфессионального диалога и "Шелковый путь" ЮНЕСКО, а также проекты по борьбе с расовой дискриминацией.