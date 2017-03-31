Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Завтра вступит в силу соглашение об упрощении визового режима между Азербайджаном и Швейцарией.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, согласно соглашению между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии об упрощении визовых формальностей, лица, обладающие дипломатическими и служебными паспортами, получат возможность безвизового въезда между двумя странами.

Кроме того, в упрощенном порядке визу могут получить лица различных категорий, в том числе, близкие родственники (супруги, дети, родители, дедушки, бабушки и внуки), члены официальных делегаций, предприниматели, представители коммерческих организаций, учащиеся, совершающие поездку с целью получения образования или обучения, студенты, докторанты и сопровождающие педагоги, лица, участвующие в научных, академических, культурных мероприятиях, журналисты, участники международных спортивных мероприятий и пр.

В то же время, от визовой пошлины освобождаются близкие родственники, члены официальных делегаций, учащиеся, студенты, докторанты и сопровождающие их преподаватели, спортсмены, участники научных, культурных мероприятий, пенсионеры, не достигшие совершеннолетия дети, журналисты и пр.

Отметим, что соглашение было подписано 10 октября 2016 года в швейцарском городе Берн. Президент Азербайджана утвердил соглашение распоряжением от 16 декабря 2016 года.