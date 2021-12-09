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Заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении встретятся завтра

Заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении встретятся завтра "10 декабря в Москве состоится первое заседание предложенной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которая служит созданию постоянного мира и стабильности
Внешняя политика
9 декабря 2021 г. 10:55
Заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении встретятся завтра
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10 декабря в Москве пройдет первое заседание предложенной президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которая должна послужить созданию мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.

"Турция на заседании с участием заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России и Ирана будет представлена делегацией во главе с замминистра иностранных дел, посла Седата Онала", - заявили в министерстве.

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Версия на английском языке Deputy FMs of Azerbaijan, Turkey, Russia, Iran and Armenia to meet tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran və Ermənistan XİN başçılarının müavinləri görüşəcək

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