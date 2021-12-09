Заместители глав МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении встретятся завтра

"10 декабря в Москве состоится первое заседание предложенной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которая служит созданию постоянного мира и стабильности

10 декабря в Москве пройдет первое заседание предложенной президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом платформы регионального сотрудничества в формате "3+3”, которая должна послужить созданию мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.

"Турция на заседании с участием заместителей министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России и Ирана будет представлена делегацией во главе с замминистра иностранных дел, посла Седата Онала", - заявили в министерстве.