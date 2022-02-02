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В комиссии турецкого парламента обсудят "Шушинскую декларацию"

В комиссии турецкого парламента обсудят "Шушинскую декларацию" 3 февраля на заседании комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции пройдут обсуждения "Шушинской декларации".
Внешняя политика
2 февраля 2022 г. 09:53
В комиссии турецкого парламента обсудят Шушинскую декларацию

3 февраля на заседании комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции пройдут обсуждения "Шушинской декларации".

Как передает Report, после утверждения комиссией декларации, она будет вынесена для обсуждение на заседании турецкого парламента.

"Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" была подписана 15 июня 2021 года в городе Шуша президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Милли Меджлис Азербайджана утвердил "Шушинскую декларацию" 1 февраля.

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Версия на английском языке Turkish parliamentary committee to discuss Shusha Declaration
Версия на азербайджанском языке Sabah Türkiyə parlamentinin komissiyası Şuşa Bəyannaməsini müzakirə edəcək

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