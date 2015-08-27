Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Антальи состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в письменном заявлении министерства иностранных дел Турции.

Согласно информации, встреча состоится 28 августа. В рамках заседания также планируется проведение двусторонних встреч.

Посол Азербайджана в Турции Анар Багиров сообщил, что на завтрашнем заседании в основном будут обсуждаться вопросы реализации сотрудничества между тремя странами в энергетическом секторе.

Напомним, что первая трехсторонняя встреча проходила в мае 2014 года в Баку, а вторая - 29 января 2015 года в Ашхабаде.