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    Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

    Первая трехсторонняя встреча проходила в Баку в мае 2014 года

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Антальи состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в письменном заявлении министерства иностранных дел Турции. 

    Согласно информации, встреча состоится 28 августа. В рамках заседания также планируется проведение двусторонних встреч. 

    Посол Азербайджана в Турции Анар Багиров сообщил, что на завтрашнем заседании в основном будут обсуждаться вопросы реализации сотрудничества между тремя странами в энергетическом секторе. 

    Напомним, что первая трехсторонняя встреча проходила в мае 2014 года в Баку, а вторая - 29 января 2015 года в Ашхабаде.  

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