Открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули состоится завтра

Завтра состоится открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Завтра состоится открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Выразив благодарность президенту Казахстана за братскую помощь в деле восстановления Карабаха, в том числе строительство в городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы, который является даром казахского народа азербайджанскому народу и инициативой президента Токаева, глава государства отметил: "Мы благодарны за слова солидарности в деле восстановления суверенитета Азербайджана. И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан - наш надежный друг и союзник".