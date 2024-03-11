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Открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули состоится завтра

Открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули состоится завтра Завтра состоится открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 17:14
Открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули состоится завтра

Завтра состоится открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Выразив благодарность президенту Казахстана за братскую помощь в деле восстановления Карабаха, в том числе строительство в городе Физули Центра детского творчества имени Курмангазы, который является даром казахского народа азербайджанскому народу и инициативой президента Токаева, глава государства отметил: "Мы благодарны за слова солидарности в деле восстановления суверенитета Азербайджана. И, конечно же, в Азербайджане, я думаю, все знают, что Казахстан - наш надежный друг и союзник".

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Версия на азербайджанском языке Sabah Füzulidə Tokayevin iştirakı ilə Kurmanqazı adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışı olacaq

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