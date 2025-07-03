Президент Турции завтра прибудет в Ханкенди

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Ханкенди 4 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Ханкенди 4 июля.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что на саммите на тему "Новое видение Организации экономического сотрудничества для надежного и климатически устойчивого будущего" в основном будет проведен обмен мнениями о сотрудничестве между странами-членами по таким вопросам, как изменение климата, торговля, транспортные сети и реформы.

"Эрдоган выступит на саммите и проведет встречи с лидерами. В саммите примут участие главы государств и правительств стран-членов, а также наблюдатели, включая Турецкую Республику Северного Кипра, и представители международных организаций", - сказал Алтун.