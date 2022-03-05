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Завтра граждане Азербайджана будут эвакуированы из Киева в Стамбул

Завтра граждане Азербайджана будут эвакуированы из Киева в Стамбул "6 марта планируется эвакуация азербайджанцев из Киева в Стамбул".
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 18:19
Завтра граждане Азербайджана будут эвакуированы из Киева в Стамбул

"6 марта планируется эвакуация азербайджанцев из Киева в Стамбул".

Об этом Report сообщил руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина, депутат Руфат Гулиев.

По его словам, билеты на рейс Киев-Стамбул будут оплачены Конгрессом азербайджанцев Киева:

"В первую очередь планируется эвакуация детей, пожилых людей, женщин и семейных лиц. Желающие эвакуироваться из Киева в Стамбул могут связаться по номеру +380 (98) 949 70 38".

Депутат также подчеркнул, что желающие выехать из Стамбула в Баку лица должны будут приобрести билет за свой счет.

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