Завтра главы МИД Азербайджана и России проведут переговоры в Москве

Завтра министр иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамов посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом.

Завтра министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на МИД РФ, предусмотрена его встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений.

В МИД отметили, что Азербайджан является важным партнером и союзником России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе:

"Азербайджан - важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга".